Em dezembro, o governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), organiza diversas ações para completar a programação anual de operações de prevenção e apreensão de objetos proibidos no Complexo Penitenciário de Rio Branco e demais unidades do estado. (…)

Presidente do Iapen, Glauber Feitoza:

“Mais de 190 policiais penais participam da ação, que visa garantir um ambiente de ordem e disciplina. É uma ação preventiva, de verificação do prédio. Realizaremos o procedimento padrão de vistoria, verificando itens proibidos e que estão irregulares dentro das celas”, destacou.

(…)

Gov do Acre