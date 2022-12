Nesta quarta-feira (23), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi iluminada nas cores verde, amarela, branca e azul em razão da Copa FIFA 2022. Realizada no Catar, a competição internacional de futebol é um dos principais eventos esportivos do mundo e a seleção brasileira tem chances de se tornar a primeira hexacampeã do torneio. (…)

-A Aleac iluminada é o mais novo cartão postal de Rio Branco. Assim como ela dá cores às nossas importantes campanhas de conscientização, ela também ficará verde e amarela durante toda a realização da copa. Vamos juntos torcer para a nossa seleção. Vamos mentalizar o hexa porque esse ano ele virá – enfatizou o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior.

