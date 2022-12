Os Correios realizam, em Rio Branco (AC), a alienação de 18 veículos, por meio de pregão eletrônico. A participação na licitação será exclusivamente por meio de sistema eletrônico e estará aberta tanto para pessoa física quanto jurídica.

Os interessados deverão realizar o prévio cadastramento junto às agências do Banco do Brasil, para obtenção de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis). O acesso ao sistema eletrônico poderá ser feito pela página de compras eletrônicas dos Correios, https://www.correios.com.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes, ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, na opção “Acesso Identificado”. Todas as informações podem ser consultadas diretamente no site, por meio da licitação de nº 973503.

Os interessados poderão visitar os bens à venda, para conhecimento das suas condições. O período é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no seguinte endereço:

Unidade dos Correios Quantidade De lotes Endereço CDD 06 de agosto 18 Via Verde Nº 2434 Bairro: Amapá

Os lotes serão arrematados pelo proponente que apresentar o maior lance, respeitando os valores mínimos fixados pelos Correios.

Data de Abertura das Propostas: 20/12/2022 às 8h *.

A disputa dos lotes ocorrerá da seguinte maneira:

Lotes 01 a 18 – 20/12/2022 às 14h*.

*Horário de Brasília

Mais informações sobre o cadastro poderão ser obtidas na Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefones: 4004-0001 – Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0001 – demais localidades, ou diretamente em uma das agências físicas.

Correios do Brasil – Tatiane de Castro Lima