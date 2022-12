A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), apresentou na manhã desta segunda-feira (05), o novo uniforme para os alunos das escolas municipais. É a primeira vez que a prefeitura fornece gratuitamente os uniformes escolares para alunos da rede pública municipal.

O prefeito, Tião Bocalom, disse estar feliz, pois é a primeira vez que a prefeitura de Rio Branco distribui uniforme gratuito para as crianças, de acordo com a informação dada pelas costureiras da Fieac.

“O mais importante de tudo é gerarmos empregos. Eu tenho certeza que, com isso, a gente fomenta uma quantidade enorme de pequenas empresas, que estão trabalhando e estavam sem trabalho.”

Serão 25 mil kits distribuídos aos alunos, cada um ao custo de R$ 141. Um investimento total de R$ 3,5 milhões, de recursos próprios do município. De acordo com a secretária de Educação, Nabiha Bestene, a distribuição dos uniformes está prevista para o início do ano letivo, em março de 2023. O kit é composto por duas blusas, um short e uma calça para os meninos, e um short saia e calça comprida para as meninas.

“Estamos muito felizes, pois sabemos que os pais todos os anos compravam esses uniformes, agora não. Ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos entregando os kits para os alunos da rede pública municipal”, afirmou.

(…)

(PMRB)