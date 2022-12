O município de Santa Rosa do Purus ganhou recentemente a sua primeira quadra de grama sintética. A obra, construída no bairro do Centro da cidade, foi realizada com emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão (PSD), no valor de R$ 478 mil.

“A quadra era uma antiga reivindicação da comunidade. Em quase todos os municípios alocamos recursos para construção de centros esportivos, entre eles academias ao ar livre, ginásios e até estádio. Agora, Santa Rosa tem a sua quadra”, disse o senador.

O espaço foi inaugurado no último dia 10 de novembro. Sérgio Petecão explica que as obras voltadas ao esporte e lazer é uma das prioridades do seu mandato. Segundo ele, investir neste setor representa uma responsabilidade com a qualidade de vida da sociedade.

“Nossa juventude precisa ter estímulos para o exercício e prática esportiva. É comprovado que a pessoa que se envolve com o esporte desde cedo tem menor probabilidade de se perder no mundo do crime e das drogas a tem a chance de usufruir de uma vida mais saudável no futuro”, afirmou o parlamentar.