O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu na tarde desta quarta-feira (7), uma visita cordial do presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal-AC), José Luiz Felício, acompanhado de empresários da área alimentícia da capital.

Durante a reunião, o presidente do Sinpal explicou que o intuito do encontro foi mostrar ao prefeito o potencial de produção das indústrias do estado.

“Tivemos oportunidade de mostrar o que a nossa indústria consegue produzir e as vantagens que a prefeitura tem em comprar diretamente da indústria. Na economia e na qualidade dos produtos que chegarão à mesa das crianças nas escolas. Ele teve uma oportunidade de conhecer mais o que podemos fazer.”

Tião Bocalom agradeceu a visita e reforçou a parceria, pois ele acredita que o dinheiro deva permanecer circulando no município. Por isso, relembrou que a valorização da produção local é uma das prioridades de sua gestão.

“Eu não vejo fazer o melhor negócio que não seja diretamente com a indústria. Então, o nosso projeto, aprovado pela Câmara Municipal, de compras locais, vamos fazer valer este ano. Vejo ser possível sim, procurarmos comprar o máximo de produtos daqui e, com isso, geramos emprego. O dinheiro fica aqui e melhora vida de todos”, ressaltou.

