Uma servidora do hospital do Idoso(HI) teria tirado a própria neste sábado no próprio local de trabalho.

Tragédia aconteceu dentro da enfermaria.

oestadoacre teve acesso a mensagens de grupo dos servidores do HI relatando o ocorrido.

O corpo da servidora ainda se encontra no local aguardando os peritos do IML.

Este blog recebeu a foto, mas não irá publicar.

O governo do Acre ainda se pronunciou sobre o caso…

Atualizando a informação…