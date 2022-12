NOTA PT/Acre

A respeito de matéria publicada na imprensa sobre desfiliação do companheiro Marcus Alexandre do Partido dos Trabalhadores, esclarecemos que a desfiliação se deve única e exclusivamente ao fato de o Marcus Alexandre ser servidor concursado do Governo do Acre e ter sido cedido para atuar na área de engenharia do Tribunal Regional Eleitoral-TRE e todos que prestam serviço naquela instituição não podem ter participação em organizações partidárias enquanto atuarem no TRE.

Direção Estadual do PT/Acre