Gov do Acre – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2022) realizou neste sábado, 17, a entrega de mais de mil sacolões a famílias carentes de Rio Branco. Os bairros escolhidos foram Cidade do Povo, Belo Jardim, Tancredo Neves e Defesa Civil, além de atender o pedido de projetos sociais da capital. (…)

Em tempo: porque é preciso, sim, uma nova doutrina para a Polícia Militar….uma doutrina cidadã….tudo diferente do que é hoje e sempre foi.

J R Braña B.