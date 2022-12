Chico Mendes jamais deixará de ser lembrado no mês de dezembro.

Para a infelicidade de seus algozes de ontem e de hoje…

Em 22 de dezembro de 1988, no pequenino município de Xapuri, o maior líder de trabalhadores do campo no Acre – foi morto com um tiro no peito que o mundo inteiro ouviu e sentiu.

Chico descia os degraus de sua cozinha para ir tomar banho (maioria das casas no interior do Acre ainda tem banheiro fora do ambiente da residência) quando o assassino, ligado ao Agro….isso mesmo!!!… ligado ao Agro Pop da época – tirou a sua vida….era começo de noite…

…Num dia como hoje….

…e o Acre nunca mais foi o mesmo após a morte de Chico Mendes.

J R Braña B.