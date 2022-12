No estado do Acre mais de 1 mil contribuintes terão direito ao lote.

Desde as 10 horas de quinta-feira (22), o lote residual de restituição do IRPF do mês de dezembro de 2022 está disponível para consulta.

(…)

No estado do Acre, o valor total de R$ 1.737.489,94 será distribuído entre 1.127 contribuintes. (…)

RFB – Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal