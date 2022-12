As vendas do comércio físico brasileiro na semana do Natal, em comparação com o mesmo período de 2021 (18 a 24/12/2021 x 18 a 24/12/2022), marcaram tímido crescimento de 0,4% segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian. (…)

(…)os varejistas esperavam um crescimento um pouco melhor após a recessão dos primeiros anos da pandemia, mas o impacto da inflação no bolso dos consumidores não permitiu a evolução dos gastos para a época”(…)

Em tempo: como poderia ser bom?…se as famílias brasileiras foram falidas nos últimos quatro anos de Bolsonaro e Paulo Guedes…

J R Braña B.