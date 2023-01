Luiz Carlos Azenha, jornalista

-Taxar a exportação de minérios. As heranças. Os dividendos. Aumentar o ITR. Cobrar IPVA de jatinhos e helicópteros. Acabar com os impostos regressivos. Reconquistar plenamente o controle sobre a Petrobras. Nada disso vai acontecer no horizonte próximo.

-Nos discursos de governadores que tomam posse só se ouve falar em Bom Prato, em programa mitigador de miséria. O horizonte do Brasil é este: café da manhã, almoço e jantar para todos, se der. Os bilhões são para bancos, mineradores e ricos beneficiários de isenção fiscal.

(…)

Em tempo: esse é o desafio…em breve veremos a conjuntura….mas Azenha tem razão.

J R Braña B.