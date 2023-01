Nos últimos minutos do seu desgoverno, Bolsonaro anulou as medidas de insenção de impostos dos combustíveis para que, já no primeiro dia do novo governo, houvesse aumento da gasolina e diesel.

Uma malandragem de um malandro que enganou a população durante quatro anos…

Mas não deu certo…neste segunda-feira o novo governo de Lula reeditou a medida por 90 dias até que uma alternativa para o preço da gasolina e diesel seja decidida.

Traduzindo: não haverá aumento de combustível.

Outra malandragem anulada hoje por Lula que tiraria dos cofres do governo federal quase R$ 6 Bi somente este ano.:

(…)…(O Globo) – No penúltimo dia do ano, uma outra medida reduziu à metade o imposto cobrado sobre as receitas financeiras das empresas que adotam a tributação do lucro real, as maiores do país, com impacto de R$ 5,8 bilhões nas receitas do primeiro ano da nova gestão de Lula. Essa medida foi revogada hoje, mas seu impacto fica por pelo menos 90 dias.(…)

J R Braña B.