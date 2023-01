-Tomei a iniciativa de mobilizar os colegas senadores da CPI da Covid e vamos reunir as provas dos crimes cometidos por Bolsonaro, que não tem mais como se esconder por trás do foro privilegiado. A justiça será feita. A gestão irresponsável na pandemia não passará impune — afirmou o senador Humberto Costa nas redes sociais.

Os responsáveis pela tragédia do covid-19 no Brasil não vão ficar impunes.

As denúncias da CPI do Covid, realizada no senado, vão avançar.

Os Pazzuelos e os Bolsonaros da vida não perdem por esperar.

J R Braña B.