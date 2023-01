O identitarismo assumindo contorno mais importante do que deveria…

Vão insistir nisso.

E torrar tempo precioso com o que não aglutina nem ajuda politicamente o novo governo.

Depois reclamam porque a população – milhões ainda – abraçaram e abraçam a extrema-direita e o conservadorismo.

Essa pauta identitária (identity politics) encobre a nossa principal necessidade como nação…que é mudar a vida social e econômica das pessoas.

Identitarismo é uma pauta liberal (óbvio) que não tem interesse nos reais problemas dos que trabalham no Brasil.

Pauta diversionista…hoje psolista no Brasil…importada a gente sabe da onde….do pensamento capitalista dominante do mundo.

Uma invenção dos ricos do planeta para ilusionar as pessoas com igualdade negando essa mesma igualdade…como se fosse fácil acontecer esse feito (igualdade de gênero, raça, orientação de sexo etc…) sem que o sistema atual, o capitalismo, não precisasse ser substituído.

Essa pauta não deve ser prioridade do governo recém-empossado de um pais que acaba de escapar do inferno.

Mas é assim mesmo: uma parte do novo governo Lula vai trabalhar para mudar o Brasil e outra vai se esforçar para jogar no colo dos conservadores outros milhões que querem apenas viver a vida real, digna, e sem frescura do tipo essa ‘sofisticaçada’ e sem sonoridade, dita linguagem neutra.

Mal comparando: é como viver numa cidade que ainda não resolveu de forma definitiva a coleta de lixo e já começar a priorizar coleta seletiva desse mesmo lixo mal recolhido.

Uma pauta da Dinarmaca num país onde milhares vivem nas ruas sem eira nem beira.

O identitarismo é uma forma de renúncia aos direitos sociais históricos do povo que precisa, podemos dizer…

Não é pauta transformadora de realidades como a brasileira na atualidade.

Em tempo 2: como diz um amigo meu, ‘linguagem neutra de c…..’, deixa pra lá!

J R Braña B.