O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, apresentarão nesta sexta-feira(6), no local de captação de água da ETA II o novo motor de 800 cv adquirido pela gestão, que deve aumentar a distribuição de água na capital.

Já estava em funcionamento um outro conjunto motor-bomba com a mesma capacidade, só que devido ao desgaste do rotor da bomba, a vazão atualmente estava em 870 l/s. Com a chegada do novo motor e a colocação na outra bomba que está mais nova, a ideia é que volte a ter uma vazão de 1000 l/s.

Data: 6/01 (Sexta-feira)

Horário: 10h30

Local: A captação fica na BR-364 (Via Verde), próximo a 3ª ponte.