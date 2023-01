Matéria de Joelmir Tavares, na Folha, diz que:

A ex-presidente Dilma lançou um apelo nas primeiras horas da gestão Lula que reforçou a pressão do movimento social por uma blindagem do novo governo, como alerta de que a ausência de mobilização popular poderá paralisar e até derrubar o governo….(…)

Em tempo: primeira semana do governo Lula e uma constatação: sem mobilização popular consciente em defesa da democracia, dos direitos do povo e do governo a cena política pode degenerar…o alerta da ex-presidenta Dilma faz todo sentido.

-‘Governo não se mantém sem uma estrutura de organização popular’

Somente os meios institucionais não serão suficientes para assegurar a tranquilidade e as mudanças sociais que precisam ser feitas para melhorar a vida de milhões…e esses milhões que precisam também ser protagonistas dessas mudanças….realmente sem blindagem popular o novo governo não se manterá.

Em tempo 2: a organização popular de trabalhadores na Bolívia ensina todo dia como faz…

Em tempo 3: não dá para confiar na imprensa que está aí…

