Dep Edvaldo Magalhães

-O sábado foi de encontros e reencontros no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá, totalmente reformado a partir de uma emenda nossa no valor de R$ 100 mil. Sinto-me como se estivesse voltando no tempo e revivendo a luta em defesa dos trabalhadores. O Sindicato está de cara nova. Este que sempre foi o endereço da luta, tem uma marca forte na defesa dos trabalhadores, na conquista da terra, na conquista das políticas de produção rural. Sempre foi um esteio contra as injustiças cometidas contra os trabalhadores rurais. Uma bela história tem o Sindicato Rural de Tarauacá.

(…)