O ogro se manifestou pelo TT do seu esconderijo, na Flórida

-Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra.

-Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade.

-No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.

– Em quatro anos, o Ministério da Infraestrutura do Governo Jair Bolsonaro conclui 364 obras e garante cerca de R$ 117 bilhões para infraestrutura de transportes.

Em tempo: nas manifestações de 2013, a presidenta era Dilma, de esquerda…então não era a esquerda fazendo manifestação contra o governo de esquerda…Bolsonaro não perde por esperar as providências contra ele na justiça brasileira…Sem anistia.

Em tempo 2: Bolsonaro dá nojo.

J R Braña B.