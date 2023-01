Número de policiais é insuficiente e vergonhoso ao mesmo tempo.

Como disse Dilma esta semana, sem blindagem do governo Lula com apoio do movimento popular, a nova gestão corre sério risco.

Fossem militantes do MST exigindo apoio para sem terras subindo no prédio do Congresso o tratamento seria bem diferente por parte da polícia e forças armadas….

Que fique bem claro: essas manifestações são criminosas porque pedem um golpe de estado contra o governo legalmente eleito pela população.

Repercussão:

Quando é trabalhador pobre protestando contra baixos salários, a polícia bate, agride, prende, reprime com toda violência. Agora com bandidos golpistas fazendo bagunça pedindo ditadura eles tratam com carinho. Isso é inadmissível!! (Surian, pastor luterano, teólogo)

J R Braña B.