Imagem vergonhosa – Polícia do DF escolta tranquilamente terroristas até os três poderes, patrimônios públicos que foram depredados neste domingo

Lula, presidente

-Declaro intervenção no DF, na segurança, até o dia 31 de janeiro….assista aqui

-O mercado está tranquilo com a tentativa de golpe no Brasil? Está tranquilo?

Carla Vilhena, jornalista

-Parágrafo único: Quem vier aqui passar pano, minimizar ou defender de qualquer forma o que está acontecendo hoje em Brasília será bloqueado imediatamente.

Luis Carlos Valois, juiz

-Alguém grita que viu um negro com um baseado dentro do congresso, pode ser que resolva!

Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Onde estão os presidentes da Câmara e do Senado? Já deviam estar no plenário de suas respectivas instituições dando voz de prisão aos baderneiros. Nenhum pode sair dos locais invadidos sem autuação individual por parte das autoridades policiais.

Nassif, jornalista

-Ibanez (gov do DF) exonerou o secretário Anderson Torres. Não pega. Os dois tem que ser denunciados, condenados e presos.

Arthur Lira, pres da Câmara

-O Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo.

Gerd Wenzel, jornalista

-Strassenterror. A violência em plena luz do dia contra as instituições democráticas (Executivo, Legislativo e Judiciário) faz parte do repertório fascista. Foi assim no passado e é assim no presente. A República de Weimar (Alemanha 1920-1930) vos saúda!

Kleber Mendonça Filho, cineasta

-O mercado está nervoso ou otimista? Pergunta sincera.

Luis Carlos Valois, juiz

-Nos Fóruns e tribunais pelo Brasil entram milhares de criminosos, a maior parte pobre, muitos com histórico de violência, membros de facção, gangs, etc, e nunca fizeram uma depredação como essa desses criminosos “cidadãos de bem” encapuzados com a bandeira do Brasil!

Mário Magalhães, jornalista

-O UOL está certo: são terroristas. O Globo e o Estadão, vergonhosamente, estampam em suas manchetes o eufemismo “manifestantes”. O jornalismo tem de chamar as coisas pelo devido nome.

Reinaldo Azevedo, jornalista

-É preciso prender os vagabundos que comandam a arruaça em Brasília. Ainda mais importante: é preciso meter em cana os que estão insuflando ações dessa natureza, inclusive os que se disfarçam de jornalistas.

Rubens Casara, juiz

-Evidente o boicote das forças de segurança, nas diferentes esferas, ao novo governo. É preciso refundar as polícias: excluir os psicóticos e fascistas que entraram nas forças de segurança para andar armados e exercer violência ilegítima é urgente.

Invasão do Palácio do Planalto por bolsonaristas golpistas- https://t.co/zalWxRUL5o — J R Braña B. (@jrbrana) January 8, 2023

Plenário do senado invadido

🚨AGORA: Bolsonaristas invadem o plenário do Senado Federal e depredam o patrimônio público. pic.twitter.com/G34PE0ZNNA — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Vera Magalhães, jornalista

-No Capitólio, a invasão foi contida. Aqui, os terroristas bolsonaristas estão vandalizando o Congresso, o STF e o Planalto, escorregando no Senado, sem serem contidos por ninguém

Reinaldo Azevedo, jornalista

-Eis a canalha, dentro do STF, demonstrando o que essa gente entende por democracia e liberdade de expressão.

Coluna Esplanada

-Invadiram o gabinete do ministro Moraes no STF e levaram a porta par queimar na praça dos Três Poderes

Janones, dep federal

URGENTE: São terroristas atacando prédio público, contra a ordem e o estado democrático de direito. E o responsável por isso está foragido do país.

Nassif, jornalista

-Os criminosos estavam acampados na frente dos quartéis e sendo tratados com complacência pelos militares

Coluna Esplanada

-Brasil vive seu Capitólio Day

Breno Altman, jornalista

-Contra o golpismo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deveria ordenar aos comandantes militares a imediata desocupação das áreas de segurança nacional e classificar a mobilização bolsonarista como inconstitucional. Ou Múcio ainda acha que são “manifestações democráticas”?

Nassif, jornalista

-Não tem que tirar os terroristas dos prédios. Tem que cercar os prédios e prendê-los

Boulos, dep federal

-É preciso imediatamente intervenção federal no DF. O governador Ibaneis perdeu as condições de seguir no comando!

NassifÂ

-Os terroristas foram diretamente comandados pelos Bolsonaros. Que fique claro!

Breno Altman, jornalista

-As esquadras bolsonaristas invadiram agora, além do Congresso, também o Palácio do Planalto e o STF. A inação do Estado é impressionante. Simplemente não há reação à altura, até o momento, contra a intentona da extrema-direita. A tática de apaziguamento revela-se um fracasso.

Nassif

-Não se vê uma bomba de efeito moral, uma bomba de lacrimogênio, um segurança na frente do supremo, do congresso ou do Palacio. Ibanez precisa ser preso por atentado à democracia

Sen Renan Calheiros

-Baderneiros depredaram o patrimônio. Crimes reincidentes, anunciados como o vandalismo na sede da PF e o terrorismo no aeroporto. O chefe da Segurança do GDF e a leniência local do governo exigem uma intervenção federal imediata Os golpistas não passarão e a ordem prevalecerá.

Gleisi, presidente do PT

-Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer

Flávio Dino, min da Justiça

-Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.

Rubens Casara, juiz

-Simulacros de ações policiais não impedem crimes ou golpes.

Manuela

-Punição dos terroristas, de seus financiadores e de todos os que permitiram que as invasões acontecessem!

Damous, advogado

-Não se trata só de vandalismo. Trata-se de uma tentativa de golpe de estado. Há ações golpistas também em outros estados. É caso inequívoco de intervenção federal no DF.

Nassif

-Ibanez precisa ser preso por atentado à democracia.

Invasão amplia e agora atinge o Palácio do Planalto, onde fica o presidente Lula..

Número de policiais é insuficiente e vergonhoso ao mesmo tempo.

Como disse Dilma esta semana, sem blindagem do governo Lula com apoio do movimento popular, a nova gestão corre sério risco.

Fossem militantes do MST exigindo apoio para sem terras subindo no prédio do Congresso o tratamento seria bem diferente por parte da polícia e forças armadas….

Que fique bem claro: essas manifestações são criminosas porque pedem um golpe de estado contra o governo legalmente eleito pela população.

Repercussão:

Quando é trabalhador pobre protestando contra baixos salários, a polícia bate, agride, prende, reprime com toda violência. Agora com bandidos golpistas fazendo bagunça pedindo ditadura eles tratam com carinho. Isso é inadmissível!! (Surian, pastor luterano, teólogo)

