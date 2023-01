Roberto Dinamite morreu neste domingo no Rio de Janeiro vítima de um câncer no intestino…o maior ídolo do Vasco morreu novo, tinha apenas 68 anos.

Foi o Jornal dos Sports, abaixo, quem deu o apelido de Dinamite…numa manchete com o primeiro gol de Roberto no Maracanã em jogo contra o Inter….o Garoto-Dinamite virou Roberto Dinamite e ficou para a enternidade no futebol brasileiro.

Abaixo o gol de Roberto contra o Botafogo em 1976, no Maracanã…foi o seu mais lindo gol…

J R Braña B.