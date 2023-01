A Prefeitura de Rio Branco sancionará, nesta segunda-feira (9), às 9h, no auditório da prefeitura, a Lei do Conselho Municipal de Segurança e Defesa Social, órgão colegiado constituído por representantes da sociedade Rio-branquense, de caráter permanente e de natureza consultiva, voltado ao assessoramento do executivo municipal, ao debate público e à gestão participativa nas questões de segurança das pessoas e dos bens patrimoniais municipais.

Data: 09/01 (Segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório da Prefeitura de Rio Branco

Endereço: Rua Rui Barbosa, 285 – Centro

#PMRB