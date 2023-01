Nassif, jornalista

-Bolsonaro tem que ser extraditado.

NOTA OFICIAL DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE GLADSON CAMELI

Com grande perplexidade e preocupação estou acompanhando os acontecimentos criminosos que estão acontecendo nesse domingo, 8 de janeiro, em Brasília.

Não se pode permitir vandalismo sob o disfarce de protesto em ataques a prédios públicos que são a representação da democracia e da voz do cidadão brasileiro.

Como ex-deputado federal e ex-senador, me coloco solidário a todos os colegas representantes do povo que tiveram o seu local de trabalho vandalizado. Como cidadão brasileiro, me senti também agredido pela vergonhosa agressão à democracia. E no cargo de governador do Estado, garanto a todos os acreanos que toda e qualquer tentativa de ameaça ou agressão ao nosso patrimônio público e ao cidadão será enfrentada com o rigor da Lei.

Nesse momento o país precisa de clareza, diálogo, união e paz. O respeito ao resultado das urnas e aos governantes escolhidos pelo povo é inegociável. Me solidarizo com os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo Federal em busca do Brasil que sempre fomos: civilizado e plural. O país da Ordem e do Progresso.

Gladson de Lima Cameli Governador do Estado do Acre

Nota do Forum Nacional dos Governadores

O Fórum Nacional de Governadores externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados hoje no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização das dependências do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes golpistas, irresignados com o resultado das eleições legitimamente encerradas no País, e publica a presente nota de apoio à democracia, condenando quaisquer atitudes violentas e posturas irresponsáveis que ponham em risco a integridade do estado democrático de direito.

As Governadoras e os Governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis.

André Janones, dep federal

-Alguns congressistas americanos começam a se mobilizar para que a extradição do principal responsável (Jair Bolsonaro), pelos atos terroristas no Brasil seja deportado. O mundo está pasmo com o que viveu o Brasil hoje.

Wlafrido Warde, advogado

-Os episódios de vandalismo e barbarie de hoje marcam o fim uma era de flerte com o autoritarismo e de negação à razão. Essa é a expressão mais evidente do Bolsonarismo, que grande parte do povo brasileiro apoiou. Está claro o que teríamos se Bolsonaro tivesse vencido. Perdeu!

Joe Biden, presidente dos EUA

-Ultrajante (sobre tentativa de golpe no Brasil)

Globo News, Natuza

Congressista dos EUA pede que Bolsonaro não receba proteção no país.

Hildegard Angel, jornalista

-O golpe deu ruim. Governador Ibaneis Rocha pede “desculpas”. Ou o governo Lula, Flávio Dino inclusive, age com energia ou voltará a ser desrespeitado, provocado, achincalhado.

Dep Boulos, SP

-Senador Magno Malta convocou golpistas para a invasão de hoje. Parlamentar que apoiou os golpistas tem que ser investigado e cassado!

Kennedy Alencar, jornalista

-Todo mundo sabe quem é o mandante dessa tentativa de golpe de hoje. Bolsonaro precisa ser responsabilizado. Só isso vai parar o golpismo.

Jones Manoel, PCB_PE

-A esquerda precisa parar de assistir os atos pela Televisão. São necessários atos de massa contra o fascismo, golpismo e em defesa de um programa econômico para a maioria do povo trabalhador. Emprego, comida, moradia e fora o fascismo bolsonarista!

Hildegard Angel, jornalista

-O Brasil só vai entender a gravidade do que houve hoje quando o governador do DF e seu secretário de segurança forem PRESOS. Caso contrário, é conciliação pusilânime para boi dormir.

Luis Carlos Valois, juiz

-O novo regulamento que limita o número de munições limitou as balas de borracha também?!

Min Alexandre de Moraes

-Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!

Marcelo D2 – cantor

-Imagina se fossem professores…

Chico Pinheiro, jornalista

Chico Pinheiro, jornalista

Figura nefasta para a democracia no Brasil !

Natuza, Globo News

-Bolsonaro não pode ficar fora das punições dos responsáveis por esses atos terroristas porque nunca fez nada para para dissuadir esses golpistas…

Decreto de Lula РInterven̤̣o no DF

Decreto assinado por Lula para intervenção federal no Distrito Federal. #EquipeLula

Emmanuel Macron, pres da França

–A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França.

Imagem vergonhosa – Polícia do DF escolta tranquilamente terroristas até os três poderes, patrimônios públicos que foram depredados neste domingo – J R Braña B.

Lula, presidente

-Declaro intervenção no DF, na segurança, até o dia 31 de janeiro….assista aqui

J R Braña B, oestadoacre

-O mercado está tranquilo com a tentativa de golpe no Brasil? Está tranquilo?

Carla Vilhena, jornalista

-Parágrafo único: Quem vier aqui passar pano, minimizar ou defender de qualquer forma o que está acontecendo hoje em Brasília será bloqueado imediatamente.

Luis Carlos Valois, juiz

-Alguém grita que viu um negro com um baseado dentro do congresso, pode ser que resolva!

Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Onde estão os presidentes da Câmara e do Senado? Já deviam estar no plenário de suas respectivas instituições dando voz de prisão aos baderneiros. Nenhum pode sair dos locais invadidos sem autuação individual por parte das autoridades policiais.

Nassif, jornalista

-Ibanez (gov do DF) exonerou o secretário Anderson Torres. Não pega. Os dois tem que ser denunciados, condenados e presos.

Arthur Lira, pres da Câmara

-O Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo.

Gerd Wenzel, jornalista

-Strassenterror. A violência em plena luz do dia contra as instituições democráticas (Executivo, Legislativo e Judiciário) faz parte do repertório fascista. Foi assim no passado e é assim no presente. A República de Weimar (Alemanha 1920-1930) vos saúda!

Kleber Mendonça Filho, cineasta

-O mercado está nervoso ou otimista? Pergunta sincera.

Luis Carlos Valois, juiz

-Nos Fóruns e tribunais pelo Brasil entram milhares de criminosos, a maior parte pobre, muitos com histórico de violência, membros de facção, gangs, etc, e nunca fizeram uma depredação como essa desses criminosos “cidadãos de bem” encapuzados com a bandeira do Brasil!

Mário Magalhães, jornalista

-O UOL está certo: são terroristas. O Globo e o Estadão, vergonhosamente, estampam em suas manchetes o eufemismo “manifestantes”. O jornalismo tem de chamar as coisas pelo devido nome.

Reinaldo Azevedo, jornalista

-É preciso prender os vagabundos que comandam a arruaça em Brasília. Ainda mais importante: é preciso meter em cana os que estão insuflando ações dessa natureza, inclusive os que se disfarçam de jornalistas.

Rubens Casara, juiz

-Evidente o boicote das forças de segurança, nas diferentes esferas, ao novo governo. É preciso refundar as polícias: excluir os psicóticos e fascistas que entraram nas forças de segurança para andar armados e exercer violência ilegítima é urgente.

Invasão do Palácio do Planalto por bolsonaristas golpistas-

Plenário do senado invadido

🚨AGORA: Bolsonaristas invadem o plenário do Senado Federal e depredam o patrimônio público.

Vera Magalhães, jornalista

-No Capitólio, a invasão foi contida. Aqui, os terroristas bolsonaristas estão vandalizando o Congresso, o STF e o Planalto, escorregando no Senado, sem serem contidos por ninguém

Reinaldo Azevedo, jornalista

-Eis a canalha, dentro do STF, demonstrando o que essa gente entende por democracia e liberdade de expressão.

Coluna Esplanada

-Invadiram o gabinete do ministro Moraes no STF e levaram a porta par queimar na praça dos Três Poderes

Janones, dep federal

URGENTE: São terroristas atacando prédio público, contra a ordem e o estado democrático de direito. E o responsável por isso está foragido do país.

Nassif, jornalista

-Os criminosos estavam acampados na frente dos quartéis e sendo tratados com complacência pelos militares

Coluna Esplanada

-Brasil vive seu Capitólio Day

Breno Altman, jornalista

-Contra o golpismo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deveria ordenar aos comandantes militares a imediata desocupação das áreas de segurança nacional e classificar a mobilização bolsonarista como inconstitucional. Ou Múcio ainda acha que são “manifestações democráticas”?

Nassif, jornalista

-Não tem que tirar os terroristas dos prédios. Tem que cercar os prédios e prendê-los

Boulos, dep federal

-É preciso imediatamente intervenção federal no DF. O governador Ibaneis perdeu as condições de seguir no comando!

NassifÂ

-Os terroristas foram diretamente comandados pelos Bolsonaros. Que fique claro!

Breno Altman, jornalista

-As esquadras bolsonaristas invadiram agora, além do Congresso, também o Palácio do Planalto e o STF. A inação do Estado é impressionante. Simplemente não há reação à altura, até o momento, contra a intentona da extrema-direita. A tática de apaziguamento revela-se um fracasso.

Nassif

-Não se vê uma bomba de efeito moral, uma bomba de lacrimogênio, um segurança na frente do supremo, do congresso ou do Palacio. Ibanez precisa ser preso por atentado à democracia

Sen Renan Calheiros

-Baderneiros depredaram o patrimônio. Crimes reincidentes, anunciados como o vandalismo na sede da PF e o terrorismo no aeroporto. O chefe da Segurança do GDF e a leniência local do governo exigem uma intervenção federal imediata Os golpistas não passarão e a ordem prevalecerá.

Gleisi, presidente do PT

-Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer

Flávio Dino, min da Justiça

-Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.

Rubens Casara, juiz

-Simulacros de ações policiais não impedem crimes ou golpes.

Manuela

-Punição dos terroristas, de seus financiadores e de todos os que permitiram que as invasões acontecessem!

Damous, advogado

-Não se trata só de vandalismo. Trata-se de uma tentativa de golpe de estado. Há ações golpistas também em outros estados. É caso inequívoco de intervenção federal no DF.

Nassif

-Ibanez precisa ser preso por atentado à democracia.

Invasão amplia e agora atinge o Palácio do Planalto, onde fica o presidente Lula..

Número de policiais é insuficiente e vergonhoso ao mesmo tempo.

Como disse Dilma esta semana, sem blindagem do governo Lula com apoio do movimento popular, a nova gestão corre sério risco.

Fossem militantes do MST exigindo apoio para sem terras subindo no prédio do Congresso o tratamento seria bem diferente por parte da polícia e forças armadas….

Que fique bem claro: essas manifestações são criminosas porque pedem um golpe de estado contra o governo legalmente eleito pela população.

Repercussão:

Quando é trabalhador pobre protestando contra baixos salários, a polícia bate, agride, prende, reprime com toda violência. Agora com bandidos golpistas fazendo bagunça pedindo ditadura eles tratam com carinho. Isso é inadmissível!! (Surian, pastor luterano, teólogo)

J R Braña B.