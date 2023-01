A entidade que representa os oficiais das polícias militares de todo o país divulgou nota nesta segunda-feira (9) na qual defende a punição tanto dos que agiram nos ataques ocorridos no domingo, em Brasília, quanto dos que se omitiram e permitiram os “atos de violência e de invasão das sedes dos Poderes da República”.

A Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais (Feneme) é integrada por 45 entidades de Oficiais Militares Estaduais e do Distrito Federal de todas as 27 unidades federativas, num total de 75 mil oficiais das Polícias Militares.

“A Feneme defende a responsabilização, em todas as esferas, daqueles que, por ação ou omissão, contribuíram para o triste momento vivenciado pelo Brasil, na crença de que somente uma resposta firme da Justiça em defesa do império da Lei no exercício da fundamental liberdade de manifestação garantirá a normalidade do Estado Democrático de Direito”, afirma a entidade.

(…)

CNN

