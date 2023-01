Sen Renan Calheiros

-A ressurreição de Aras-investigar Bolsonaro-não apaga a omissão dele, não apenas na CPI. Será investigado e o art. 52 prevê sua demissão. O MJ tem que operar pela extradição de Bolsonaro. Está claro quem comandou o golpe por 4 anos com a complacência de Aras.

Chico Pinheiro, jornalista

-Bolsonaro viajou para a Flórida. Anderson Torres seguiu no rastro. Depois, Wassef , o Anjo. E depois o Malafaia. É Flórida ou Floripa?

Luis Nassif, jornalista

–Estadão (jornal paulista) entra no terrorismo militar. Confira o novo ponto de conflito com os militares, segundo o jornal: “Na economia, as Forças Armadas são contra a criação de uma moeda comum do Mercosul. A discussão já provocou ruídos”. Pessoal, um mínimo de semancol.

Azenha, jornalista

-Agora podemos concluir que o Exército bloqueou a ação da PM do DF, já sob intervenção do governo Lula, por uma noite, para dar tempo dos parentes de militares vazarem do acampamento diante do QG de Brasília. No acampamento, só ficaram os otários…

ac – site do Acre

-Xapuri voltará a realizar a procissão de São Sebastião

Eduardo Moreira, ex-banqueiro, escritor best-seller

-E a quantidade de assalariado hoje defendendo nas redes os controladores das Lojas Americanas e passando pano para a maior fraude da história dos mercados no Brasil… Enquanto isso a mídia tenta afastar os sócios do escândalo, cheia de medo de perder verba publicitária Vergonha.

Professor Alberto C. Almeida

-Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, Lula ressuscitou Augusto Aras. Quando morrer, vale pedir sua canonização ao Vaticano.

Roberto Requião

-O uso do cartão de crédito presidencial por Bolsonaro e seus seguranças é realmente abusivo. Mas o problema nacional é a entrega da Petrobras ,da Eletrobrás, e do Banco Central ,aos detentores do capital vadio.

oestadoacre

-Lula se reúne com funcionários da limpeza e da manutenção do Planalto

Estadão (jornal paulista de direita)

-Bolsonaristas vivem clima de desolação em aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram após prisões no DF. Mensagens são de tristeza, angústia e medo (via Noblat).

Brasil

-STF acata pedido, e ex-presidente Bolsonaro será investigado por incentivar atos antidemocráticos.

247 (site de esquerda )

-Forças Armadas decidem ser duras e rápidas na punição a militares que participaram de atos terroristas em Brasília

Eliane Catanhede, jornalista

–Para@MarinaSilva : ao assumir, uma das primeiras providências de Bolsonaro foi demitir um fiscal do Ibama que, cumprindo a lei, o multara por pescar em santuário ecológico. Onde está esse fiscal? Precisa ser resgatado.

Glenn Greenwald, jornalista

-Quem defende um princípio não está do lado de nenhuma facção política. Um princípio não serve à esquerda ou à direita.

Folha

-Moro diz que decreto golpista deve ser repudiado com veemência.

oestadoacre

-Senador Petecão diz que golpistas não têm dimensão do que é intervenção militar.

Guilherme amado, jornalista

-Anderson Torres pode pegar até 91 anos de prisão se for condenado.

Joaquin Carvalho, jornalista

-Golpe frustrado é oportunidade histórica para o Brasil superar o maior mal da democracia: a tutela militar.

oestadoacre

Flávio Dino é o ministro mais destacado do governo Lula até agora…sem dar moleza e com toda elegância de um originário dos lençóis maranhenses. Que diferença dos outros ex-ministros da justiça de Bolsonaro (Moro e Anderson Torres).

J R Braña B.

-Todo cuidado é pouco, Lula!