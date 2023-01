-Brasil foi exposto a vexame desnecessário, diz Ratinho Jr.

O Globo – O governador reeleito do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) afirma que os atos de vandalismo nos prédios do Congresso, do Palácio Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) foram promovidos por “bandidos” e que o episódio expôs o Brasil a um “vexame” desnecessário que fortaleceu o presidente Lula. Mesmo assim, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, que, segundo Ratinho Jr., não podem ser responsabilizados pela destruição das sedes dos três Poderes. O governador do Paraná diz que sua Polícia Militar é “apolítica” e que gostaria de dialogar com Lula, o que ainda não aconteceu.

(…)