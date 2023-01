Gustavo Petro, PR da Colômbia

-Primeiro renuncio antes de subir a idade para a aposentadoria

IR, a verdade

-[Para o bolsonarismo, a culpa é sempre do PT] Zema diz que Governo Lula facilitou ataque no DF para ‘se fazer de vítima’

-É #FAKE que governo Lula aumentou auxílio-reclusão para R$ 1.754,18, valor maior que o salário mínimo

Em tempo: O Bolsonarismo, a extrema-direita se alimenta da mentira 24 horas por dia…J R Braña B.

-Goiás: PMs se revoltam após serem chamados de “milicianos” em concurso

-Nova presidente do Banco do Brasil pode investigar Paulo Guedes e levá-lo à prisão por corrupção

-Militares de programa bolsonarista de escolas são exonerados do MEC

-Prende-se bombeiro, tia do zap, grã-fina sertaneja e até um borra-botas ex-ministro de Bolsonaro. Está ótimo, todos os golpistas têm que ser investigados e processados. Mas não será preso nenhum general, mesmo com os principais crimes golpistas tendo sido cometidos por militares?

-Minha vice Mailza e eu realizamos reunião com nossa equipe de secretários para falar sobre o Plano de 100 dias de Governo. Vamos continuar trabalhando para trazer resultados e melhorar a vida da nossa gente, gerando emprego e renda. O melhor vem agora!

-Supremo rejeita pedido de investigação contra Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes não verificou indícios mínimos de que o ministro da Justiça e Segurança Pública teria sido omisso nos atos antidemocráticos de 8/1

-Daqui a dois anos, se Trump ganhar a eleição nos EUA, começará uma nova ditadura militar no Brasil. Essa é a realidade que vivemos hoje

-Boa parte da bancada do PL já pressiona pela expulsão de Bolsonaro do partido.

-Ala do governo Lula defende exoneração do comandante do Exército por conivência com terroristas

-Lula é alertado sobre o comandante do Exército, general Arruda

-Sem Lava Jato, não teria havido um Bolsonaro presidente e invasão dos Poderes por terroristas. Deltan e Moro são precursores na depredação do STF.

-Taxação de super-ricos tiraria 2 bilhões de pessoas da pobreza

-Em um dia, filhos de Bolsonaro gastaram R$ 63 mil no cartão corporativo do pai

-Anderson Torres (ex-ministro da justiça de Bolsonaro) dizia estar apavorado e com medo de morrer antes de ser preso

-Painel: Em audiências, presos reclamam de falta de wi-fi, da comida e da limpeza nas lentes de contato

–OS BARÕES DA IMPRENSA DIANTE DE DOIS CASOS DE POSSIBILIDADE DE CALOTE Venezuela devendo 199 milhões de dólares pro BNDES:

Lojas Americanas devendo 1,3 bilhão de reais pro Banco do Brasil

