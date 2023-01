Google Trends divulga…

Em tempo: Amapá e o Rio de Janeiro salvam a lavoura…

Em tempo 2: o estilo musical mais ouvido no Acre não é surpresa…estamos no fundo do poço musical…é o fim da picada…não é à-toa esse atraso mental no país nos últimos tempos…

J R Braña B.

PS: não chegou em casa ainda para ver o Fla??? Acompanha ao vivo aqui