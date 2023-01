O Globo – O coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos, que foi assessor no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) por três anos, usou as redes sociais para pedir golpe e ameaçar o ministro da Justiça Flávio Dino. Ele ainda afirmou que “centenas de militares da ativa” participaram dos atos terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro. (…)

Em tempo: gente desse tipo, de qualquer patente, precisa ser punida e não pode integrar as Forças Armadas de um país democrático…..Nunca mais ditadura no Brasil…Democracia Para Sempre!

Em tempo: entrevista de Lula, aqui

J R Braña B.