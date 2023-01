Jornal Marca, de Madrid – La jueza instructora del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La jueza ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista. La magistrada considera que presenta un elevado riesgo de fuga, dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España, en México. (…)

Abuso teria ocorrido no banheiro de uma boate em Barcelona no final do ano passado, em 30 de dezembro de 2022.

Em tempo:

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves cerrou fila (expressão em español que significa estar junto apoiando) ao escrever em inglês no seu insta, Together (juntos).

J R Braña B.