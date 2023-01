A Pfizer Brasil começou no dia 20/01 a entrega de Vacinas Pediátricas (faixa etária de 5 a 11 anos de idade, ou seja, 5 a menos de 12 anos de idade) e Baby (faixa etária entre 6 meses e menos de 5 anos de idade) ao Brasil, com base em novo contrato aditivo firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 50 milhões de doses.



voo Latam L7-1524, está previsto para pousar hoje às 13h50, no Aeroporto de Viracopos, Campinas, com 7.2 milhões de doses de vacinas pediátricas, destinadas ao público de 6 meses a 11 anos. Para sábado, dia 21, a previsão é que o voo Latam LA1505, chegue às 04h45, também em Campinas, com mais 550 mil doses do imunizante infantil. Essas duas entregas totalizam 7.7 milhões de doses da vacina pediátrica e baby contra a COVID-19 previsto para janeiro, sendo 3.2 milhões de doses destinadas ao público de 5 a 11 anos e 4.5 milhões para 6 meses a 4 anos.

Para o primeiro semestre de 2023, está prevista a entrega de 69 milhões de doses da vacina contra a COVID-19. Desse montante, serão entregues 19.4 milhões de doses da vacina bivalente remanescentes do contrato original ainda em janeiro. Na primeira quinzena do mês, o Ministério da Saúde já recebeu 9.2 milhões de doses da Vacina Bivalente contra COVID-19. Assim, com a chegada das 10.2 milhões restantes previstas para a segunda quinzena desse mês, a Pfizer Brasil concluirá o compromisso de entrega das 100 milhões de doses estabelecidas no contrato original com o governo brasileiro.

Com as duas entregas dessa semana das 7.7 milhões de doses pediátricas (6 meses a 11 anos) do contrato de 50 milhões, ficam restando 42.3 milhões de doses Pediátricas e Bivalente a serem entregues durante o primeiro semestre de 2023. A Pfizer segue envidando seus melhores esforços para entregar o maior volume de doses possível ainda no primeiro trimestre, de forma a atender a necessidade do país.

Pfizer