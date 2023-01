Os juízes Carolyne Souza de Macêdo Oliveira e Felipe Henrique de Souza foram empossados nesta terça-feira (24) como membros efetivos da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), durante Sessão Solene, realizada no Plenário da instituição.

A cerimônia foi presidida pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Desembargador Francisco Djalma, com a presença dos demais membros da Corte; do Des. Luís Camolez, representando o Tribunal de Justiça; do Governador do Acre, Gladson Cameli; do Presidente da OAB/AC Seccional Acre, Rodrigo Aiache; e do Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. (…)

TRE