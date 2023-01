(…)O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, formalizou neste sábado a formação de um bloco com os partidos PP e Republicanos para apoiar a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do senado. (…)oglobo (…) – Alice Cravo/Agência O Globo (…)

Esses partidos e suas lideranças querem inviabilizar o governo Lula…Impedir de fato que o governo deslanche e melhore as condições do país…econômica e socialmente.

Dos senadores do Acre, apenas Petecão tem voto confirmado em Rodrigo Pacheco…,que, pelas circunstancias atuais – é o melhor para o Brasil.

J R Braña B.