O bolsonarismo passa por maus bocados desde a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.

A segunda derrota seguida foi a vitória de Rodrigo Pacheco, o que isolou ainda mais a extrema-direita na casa no senado, onde essa escória pretendia inviabilizar o governo Lula e acuar os ministros do STF.

A propósito, a pastora baixou o facho desde as desmacaradas mentiras/fakes sobre abuso sexual de bebês no Pará, que ela não provou….

Uma justificada petição pela internet reúne quase meio milhão de assinaturas pedindo sua cassação…

Enquanto sua cassação não chega(talvez não chegue nunca), ela vai provando do seu veneno…a maioria evita até chegar perto dela no plenário do senado…poucos querem ser flagrados com a pastora Damares numa foto.

J R Braña B.