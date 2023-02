Ciro Gomes reaparece…

E não mede as palavras em relação ao Banco Central e seus juros indecentes que o presidente Lula tem reclamado e questionado a sua independência para inglês ver…

Ciro explica…assista no The Acre World (que tem o seu jeito acreano de ver o Brasil e o mundo…)

Traduzindo Ciro: o Lula está coberto de razão em querer mudar essa lorota de Banco Central independente…(independente de quem?…só se for do povo…porque do mercado rentista é completamente dependente)

J R Braña B.