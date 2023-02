A ministra Cármen Lúcia, do STF, enviou sete pedidos de investigação contra o mito(dos otários) para a justiça do Distrito Federal…será à primeira instância agora que vai definir o destino de Bolsonaro e seus processos no judiciário…O ex-presidente não tem mais o foro privilegiado (ser julgado apenas pelo STF)….

A pergunta do momento: qual será o juiz de primeira instância que vai dar a canetada em Bolsonaro e enviá-lo para…..?

J R Braña B.