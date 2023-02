Prefeito de Sena, Mazinho Serafim – quer ficar responsável pelo hospital do município, que é de responsabilidade da secretaria estadual de saúde.

(…)

Em tempo: como me disse um político de Sena, com mandato, nesta tarde…’ele(Mazinho) não cuida nem da cidade, da saúde do município…quer cuidar do hospital…,que é do Estado’.

J R Braña B.