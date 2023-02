As respostas é que são engraçadas do empresário…

-problema na oferta e demanda, no ac...(resposta mecânica)

O problema é que a prioridade é a exportação…

Tão se lixando para o mercado interno, que consome a pior qualidade da carne vendida aqui….

E mesmo assim com o preço lá em cima…

Deve ser a guerra da Rússia vs Ucrânia ou a cotação do Dólar, que desde que Lula assumiu só cai em comparação com o Real…só pode…!!😂

E com uma população empobrecida, que não recebe os benefícios dos governos que o setor pecuário recebe em relação a impostos.

Não há justificativa para o preço da carne no Acre ser o que se paga hoje em dia.

Não há…

J R Braña B.