O momento mais esperado da primeira noite do Carnaval da Família 2023, certamente, foi a escolha das realezas. Sete jurados escolheram a Rainha do Carnaval, Rainha Gay, Rainha Trans e o Rei Momo que recebeu a “Chave da Cidade”, das mãos do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

De acordo com a tradição, é ele quem governa a cidade nestes cinco dias de folia. O Rei Momo escolhido pelos jurados foi Junior de Mônaco, vencedor pela quarta vez.

“Esse foi um ano mais difícil, porque estamos voltando com uma festa que não era comemorada há dois anos, essa é a minha quarta coroa, graças a Deus, e estou muito feliz!”

O prefeito Tião Bocalom elogiou a organização do evento, reforçou sobre segurança, convidou as famílias e, em forma de brincadeira, disse querer a Chave da Cidade novamente na quarta-feira de cinzas.

“Estou muito feliz em poder fazer essa parceria com o Governo do Estado, o Gladson Cameli é um homem muito sensível e, assim como a gente, ele entende que precisamos criar oportunidades e alegria para o nosso povo e o carnaval é um momento de alegria, a festa mais popular do Brasil. Está uma linda festa, venham conferir! Vou entregar a Chave da Cidade ao rei momo, mas quero ela de volta na quarta-feira de cinzas”, disse brincando. (…)

assista aqui ao vivo o Carnaval em Rio Branco