Por João Lucas, um acreano no Marco Zero, Recife

–Emoções de Carnaval, num dia Alceu, no outro…Marco zero do Recife, por volta de 1h00 (deste sábado) começava apresentação de @CaetanoVeloso, e eu ainda não havia chegado onde queria. Devagarzinho logo estava na frente do palco, mal sabia, aquela não seria a menor distancia entre nós.

-Caetano estava ímpar, leve e solto no Recife, talvez um de seus espetáculos mais emocionantes…Todo o povo cantou do início ao fim. Ao término dei um pulo na Av. Alfredo Lisboa, que fica ao lado do Marco Zero. Em pé num desses meio fios, olhando tempo passar, um carro luxuoso azul saía…

-De um daqueles locais improvisados onde ficam os artistas. Quase ninguém prestava atenção e eu imediatamente olho para interior do veículo. Aceno para o @CaetanoVeloso…, ele acena de volta. Não me contive, vou até sua janela e bato devagar, ele abaixa o vidro, para minha surpresa…

-Então nos cumprimentamos. Eu me afasto, levanta o vidro, segue viagem, para mais um encontro e despedida da vida.

João Lucas

Em tempo: João Lucas é o nêgo da minha vida…meu filho.

J R Braña B.

