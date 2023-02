Diz Merval Pereira, hoje na sua coluna em O Globo, cujo título é:

Postura correta

Lula adotou a postura que se exige do líder político máximo do país ao deixar o descanso do carnaval para sobrevoar as áreas atingidas por inundações

(…)

E Merval quase finaliza assim:

Lira e o presidente do PP, Ciro Nogueira, estão em Las Vegas montando seus esquemas políticos para enfrentar a esquerda no Congresso, que dominam. Lula tem necessidade de manter o apoio dos não petistas para enfrentá-los, e só com a popularidade em alta terá força política para controlar a centro-direita fisiológica. A viagem de Lula a São Paulo é um bom início de definição de um governo mais amplo.

(…)

Em tempo: percebe o desafio de Lula no governo?…E Arthur Lira e Ciro Nogueira fazendo uma fézinha nas roletas futuras….😂

J R Braña B.