Perpétua Almeida, ex-deputada federal

-Vejo que empresários e políticos do Juruá/Ac lançam campanha para salvar a BR-364. Por que se calaram nos últimos 4 anos vendo a estrada se acabar? Eu era voz solitária denunciando o descuido com a estrada. Lancei desafio a Bolsonaro e ministros pegarem a BR. Correm atrás do prejuízo.

(…)

Em tempo: tudo bolsonarista (empresários e políticos) que não tiveram um pingo de dignidade durante os quatro desastrados anos do anti-presidente Bolsonaro….Uns patetas pra dizer o mínimo.

J R Braña B.