Em reunião realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu, com sua equipe, voltar a partir de março com a cobrança de 75% de tributos sobre a gasolina e de 21% sobre etanol. (…)Blog do Valdo Cruz

Em tempo: pois é…feito isso não há mais porque adiar o fim da PPI (a paridade com os preços internacionais)…Tem que desvincular o preço da gasolina e etanol do Dólar ontem….

Em tempo: o que o Etanol tem que a ver com Dólar?, só uma perguntinha…se é um produto 1000% nacional?…como é o próprio petróleo brasileiro também…

Em tempo 3: percebam que a imprensa comercial vai elogiar essa medida…é desanimador.

J R Braña B.