A convite do empresário Fernando Lorenzo, dono da Transacreana, o deputado Nicolau Júnior, primeiro secretário da ALEAC, prestigiou a apresentação da nova frota da empresa, ocorrida na manhã desta quarta-feira, na esplanada do Palácio Rio Branco.

Os novos carros, quatro ônibus, modelo G7 com capacidade para 42 passageiros, vão reforçar a linha Rio Branco/Cruzeiro do Sul.

Cada unidade custou R$ 900 mil, somando um investimento total de quase R$ 4 milhões. Nicolau destacou o pioneirismo da empresa e a visão futurista do empresário, que mesmo diante das condições desfavoráveis da BR 364, aposta na recuperação do trecho para ofertar mais conforto e qualidade aos passageiros.

“O Acre está pronto para investimentos e a Transacreana está mostrando isso. Só quem tem uma visão de futuro e aposta no desenvolvimento do Acre faz um investimento desses. Parabenizo o Fernando e toda sua equipe, porque quem vai ganhar com isso é a população, os passageiros que diariamente são transportados pela empresa “, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli também prestigiou o evento e integrou oficialmente a nova frota ao sistema da AGEAC.

