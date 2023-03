O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), reinaugurou o Centro Integrado do Esporte (Ciec) para a comunidade do Bairro São Francisco. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3, em Rio Branco.

O prédio vai abrigar diversas atividades de esporte e cultura, como natação, escolinhas de futebol, futsal e basquete, que vão ser ofertados para a população desse bairro.(…)

(…)gov do Acre