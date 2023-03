Gov do Acre – Está previsto para a próxima quarta-feira, 22 de março, a entrega das obras de manutenção predial, que estão sendo realizadas no terceiro andar, do novo prédio do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Com a conclusão, será possível inicialmente a abertura de mais 15 leitos de internação, podendo ser expandidos para 30 conforme a necessidade. (…)