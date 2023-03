Governo publica edital de convocação para inspeção médica e entrega de documentos dos aprovados no concurso da Saúde

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 20, o edital de convocação para a inspeção médica, entrega de documentos e posse dos nomeados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). (…)

Edital, leia (em pdf)