O deputado federal, o PM-empresário Ulisses(UB), por pressão da política – avisa que retirou ou vai retirar a assinatura da proposta que acaba com a Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho…

Descobriu que a política tem outro ritmo e que não é o ritmo do quartel nem da empresa em que manda.

J R Braña B.